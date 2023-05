Foto: Alexander Kruggel OB-Wahl 2023 in Schwerin Alle wollen eine Uni in Schwerin – aber was für eine soll es werden? Von Alexander Kruggel | 03.05.2023, 18:11 Uhr

Schwerin braucht eine staatliche Hochschule. In dem Punkt sind sich alle Kandidaten einig. Aber was für eine soll es werden: Verwaltung, Soziales, Technik, Süßwasserforschung oder doch eine ausgewachsene Volluniversität? – Da gehen die Meinungen auseinander. Welcher Kandidat sich was wünscht.