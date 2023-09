Umstrittenes Großprojekt Nordumgehung Schwerin: Das ist der Stand der Planung Von Marco Dittmer | 18.09.2023, 18:40 Uhr Die Schweriner Nordumgehung soll die Lücke zwischen der Umgehungsstraße in Medewege und dem Paulsdamm schließen. Foto: Koepke, Christian up-down up-down

Aktuell laufen wieder Vermessungsarbeiten an mehreren Stellen in und um Schwerin. Der Grund: die geplante Nordumgehung. So weit sind die viel diskutierten Pläne bisher vorangeschritten.