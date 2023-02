Das Schild mit den Öffnungszeiten steht noch, aber die Gaststätte am Nordufer des Lankower See in Schwerin ist geschlossen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Nach Forderung vom Ortsbeirat Nordufer des Lankower Sees in Schwerin bekommt eine Toilette Von Christian Koepke | 08.02.2023, 19:21 Uhr

Weil bisher eine Toilette fehlte, nutzten manche Besucher das Gebüsch an der Badestelle am Lankower See. In diesem Jahr wird nun eine mobile WC-Anlage zur Verfügung stehen – aber nur für einige Wochen.