Top-Thema in Schwerin Neue Informationen zum „Belasso“ erwartet: Investor äußert sich heute zur Zukunft Von Marco Dittmer | 20.09.2023, 09:23 Uhr Das Belasso ist seit mehr als drei Jahren geschlossen. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down

Am Nachmittag will der neue Inhaber und Investor des „Belassos“ in Krebsförden konkrete Pläne vorstellen. Was bisher bekannt ist.