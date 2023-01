Symbolbild Foto: Michael Hengehold/Archiv up-down up-down Schwerin Netto Marken-Discount eröffnet modernisierte Filiale Von Frank Liebetanz | 19.01.2023, 11:55 Uhr

Der Netto Marken-Discount eröffnet in der nächsten Woche seine modernisierte Filiale in Schwerin in der Talliner Straße 2.