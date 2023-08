Vandalismus in Neu Zippendorf Haustüren und Autos in Schwerin mit Nazi-Symbolen beschmiert Von Juana Zimmermann | 28.08.2023, 20:34 Uhr Am Montagabend waren noch nicht alle Schmierereien entfernt. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurden verfassungsfeindliche Symbole auf Fahrzeuge und Häuser in Neu Zippendorf in grüner Farbe gesprayt. Die Polizei sucht Zeugen.