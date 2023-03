Aktuell kostet ein Einzelfahrschein noch 2 Euro. 2020 war der Preis zuletzt angehoben worden. Foto: Max Holz up-down up-down Einzelfahrschein für 2,50 Euro Schweriner Nahverkehr erhöht zum 1. Juli die Ticket-Preise Von Christian Koepke | 27.03.2023, 19:29 Uhr | Update vor 21 Min.

Wer mit Bus und Straßenbahn in Schwerin unterwegs ist, muss vom 1. Juli an tiefer in die Tasche greifen. Der Nahverkehr plant im Sommer eine Preiserhöhung. Besonders betroffen: Einzelfahrscheine und Tagestickets.