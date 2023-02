Foto: Marco Dittmer OB-Wahl Schwerin Nachtrag zu Holms Wahlkampfauftakt Von Juana Zimmermann | 28.02.2023, 19:42 Uhr

Wir berichteten über Leif-Erik Holms OB-Wahlkampfauftritt am Montag in der Schweriner Innenstadt. In seiner Rede, die von landes- und bundespolitischen Themen geprägt war, fanden sich nach Holms Darstellung entgegen unserer Darstellung auch Themen mit direktem Schwerin-Bezug, die wir an dieser Stelle ergänzen.