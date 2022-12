Aktiv sind die Schweriner Senioren in zahlreichen Sportvereinen oder sie genießen die kulturellen Angebote der Stadt. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Konzept zur Verbesserung der Lebensumstände Nach Umfrage: So wollen Senioren in Schwerin leben Von Maren Ramünke-Hoefer | 19.12.2022, 17:57 Uhr

Sicher und selbstbestimmt sollen Menschen bis ins hohe Alter ihr Leben führen. Das wünscht sich die Politik und gab ein Konzept in Auftrag. Es soll zeigen, was verbessert werden könnte in Schwerin.