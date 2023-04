Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Helios Kliniken Schwerin Nach Brand in Jugendpsychiatrie: 16-Jährige kommt in psychiatrisches Krankenhaus Von dpa | 27.04.2023, 15:07 Uhr

Nach dem Brand in einem Patientenzimmer der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Helios Klinikums in Schwerin mit einer schwer verletzten 15-Jährigen kommt ihre 16 Jahre alte Zimmergenossin einstweilig in ein psychiatrisches Krankenhaus.