Schwerin 90-jährige Frau stirbt an ihren Verletzungen Von Haley Hintz | 04.07.2023, 08:34 Uhr

Am 27. Juni kam es in Schwerin zu einem Unfall, bei dem zwei ältere Frauen beteiligt waren. Die 90-jährige Frau ist nun an den Folgen verstorben.