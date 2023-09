Abendsonne, ein kühles Getränk und Jazz-Musik auf dem Marktplatz: Das erwartet die Schweriner am Dienstag zum letzten Mal im Sommer 2023. Denn am 26. September findet das Finale der Reihe Marktkonzerte des Musikklub Schwerin statt. Dazu holen die Veranstalter die Schweriner Band Mary Jane and The Baltic Sweet Jazz Orchestra auf die Bühne vor dem Säulengebäude. Ab 19 Uhr können Fans und Interessierte das Saisonende mit der Band feiern. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltungsreihe Markkonzerte fand 2022 zum ersten Mal in Schwerin statt und sollte mehr Leben in die Innenstadt bringen. Das Konzept der Organisatoren Martin Neuhaus und Carsten Stotco kam so gut an, dass sie auch 2023 zahlreiche Musiker aus der Region auf die Bühne am Markt bringen konnten. In diesem Jahr waren unter anderem schon Otto & die Sandkasten, Les Bummms Boys und Rome At Dawn dabei.