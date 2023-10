Alexander Smoljanovic ist überglücklich. Seine Suche in Schwerin hat sich bezahlt gemacht. Dem Mülltonnensammler aus Wanzleben bei Magdeburg fehlte eine bestimmte Tonne in seinem Sammelsurium – eine grüne 120-Liter-Mülltonne der Firma IUT. Dieses seltene Stück einer Spezialfirma hat er zwar nicht gefunden. „Ich habe aber viel mehr bekommen, als ich wollte“, sagt er.

Nach dem SVZ-Aufruf, dass Alexander Smoljanovic in Schwerin nach einer bestimmten Tonne sucht, hatten sich gleich zwei Besitzer anderer seltener Tonnen gemeldet. Für den 24-jährigen Sammler hat sich die Suche also doppelt gelohnt.

Rote Mülltonne aus Schwerin

Nicht grün, aber rot ist eine seiner neuen Mülltonnen. Eine 120-Liter Tonne von IUT mit schwarzem Deckel. „Die rote ist etwas ganz Besonderes. Das war damals ganz selten“, sagt er. Der rote Müllbehälter wurde von einem Schweriner abgegeben. „Sie ist noch so gut erhalten“, sagt Alexander Smoljanovic. Die müsse in den fast 30 Jahren ihres Lebens in der Garage gestanden haben, schätzt der Sammler.

Gelbe Mülltonne für die Sammlung

Die andere Mülltonne, die er durch den Aufruf erhalten hat, ist eine gelbe 240-Liter-Tonne aus Schwerin, die er in Sachsen-Anhalt gefunden hat. Es fehlt zwar der große IUT-Aufdruck, aber der Zustand des Behälters sei sehr gut. „Ein Wunder, dass die nach 28 Jahren noch so gut aussieht“, schwärmt Alexander Smoljanovic. Den Firmen-Aufkleber hat er sich für die Optik selbst noch aufgeklebt.

Obwohl Alexander Smoljanovic bereit war, eine Prämie zu zahlen, wollten die beiden Anbieter keine annehmen, erzählt er. Lediglich die Versandkosten zahlt er für zwei neue Sammlerstücke in seinem Sortiment.

24-Jähriger war schon als Kind von Mülltonnen fasziniert

Alexander Smoljanovic war gerade einmal vier Jahre alt, als die Faszination wuchs. Seit 20 Jahren sammelt er nun schon die Behälter. Für ihn stünden die alten Mülltonnen für die damalige Qualität, erklärt Alexander Smoljanovic. „Die alten Tonnen des Herstellers Perstorp Plastic System haben eine sehr gute Qualität“, sagt er. Sie würden im Gegensatz zu neuen Tonnen ewig halten. „Nachhaltiger geht es doch nicht.“

Mittlerweile zählen schon 200 echte Mülltonnen und rund 300 Miniaturen zu seinen Schätzen, die er in Wanzleben bei Magdeburg sammelt. Nun sind zwei weitere zu seiner Sammlung hinzugekommen. „Ich habe das eine gesucht und etwas viel Besseres gefunden“, sagt Alexander Smoljanovic und ist dankbar.