Schwerin Motorradfahrer und Enkel bei Verkehrsunfall leicht verletzt Von Eike Moldenhauer | 25.09.2023, 09:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin wurden am Sonntag zwei Menschen leicht verletzt. Ein 57-jähriger Motorradfahrer und sein 9-jähriger Enkel stürzten, nachdem sie mit einem Pkw in Höhe Slüterufer kollidierten. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.