In der Wismarschen Straße in Schwerin kam es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei geriet ein Motorradfahrer unter ein Auto und musste in Folge reanimiert werden. In Anschluss wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Es kommt zu Behinderungen im Nahverkehr. Die Straßenbahnlinie 1 fährt derzeit nicht, Busse werden umgeleitet.

Weitere Informationen folgen.