Im Stadtteil Mueßer Holz untersuchen Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes aktuell eine mögliche hochexplosive Substanz. Laut SVZ-Informationen wurde die Substanz bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Otto-von-Guericke-Straße gefunden.

Laut Polizei lebt in der Wohnung ein 40-Jähriger. Sofort wurden die Feuerwehr und der Munitionsbergungsdienst alarmiert. Der verdächtige Stoff wurde in einer speziellen Box aus der Wohnung gebracht und wird in diesem Moment in einem Waldstück näher untersucht. Insgesamt soll es sich um vier Kanister handeln. Um welchen Stoff es sich genau handelt, ist bislang unklar.

Mehr Informationen in Kürze