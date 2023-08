Möbeldiscounter Sconto Sconto in Schwerin: Alle Details zur Neueröffnung in der nächsten Woche Von Christian Schneider | 31.08.2023, 11:44 Uhr Noch steht ein Bagger vor der Tür: in der nächsten Woche eröffnet Sconto sein neues Möbelhaus in Schwerin. Foto: Christian Schneider up-down up-down

Der neue Schweriner Sconto-Möbelmarkt gegenüber vom Sieben Seen Center ist fertig: In der nächsten Woche öffnet der Möbeldiscounter seine Türen. Sconto kündigt eine große Rabattaktion an.