Die Polizei sucht nach dem Apotheken-Räuber und prüft jetzt, ob er auch die Tankstelle an der Crivitzer Chaussee überfallen haben könnte. (Symbolbild) FOTO: Imago/Tim Oelbermann up-down up-down Polizei ermittelt Vermummter überfällt Apotheke in Schwerin mit vorgehaltener Waffe Von Maren Ramünke-Hoefer | 04.08.2022, 17:59 Uhr

In einer Apotheke in der Hamburger Allee bedrohte am Donnerstagvormittag ein unbekannter Täter die Angestellten und forderte Geld. Er floh zu Fuß. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Tankstellenraub vom Freitag?