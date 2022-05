Geleitet wird das Konzert, in dem die Schweriner Singakademie vom Orchester Lübecker Sinfonietta unterstützt wird, von Daniel Kirchmann, dem Chordirektor am Mecklenburgischen Staatstheater. FOTO: Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin Mit der Singakademie musikalisch nach Italien reisen Von Bert Schüttpelz | 25.05.2022, 17:25 Uhr

Werke von Mendelssohn und Puccini erklingen beim Konzert der Schweriner Singakademie am 28. Mai in der Paulskirche in Schwerin.