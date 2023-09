Rundflug ab Pinnow Mit der Antonov 2 Schwerin aus der Luft erkundet Von Martina Schwenk | 09.09.2023, 17:45 Uhr Das Flugzeug Modell Antonov-2 kreiste über Schwerin und Umland. Startpunkt war in Pinnow auf dem Flugplatz. Foto: Martina Schwenk up-down up-down

Von Pinnow aus startete am Samstag, 9. September, eine Antonov-2 Baujahr 1973. Wie fühlt es sich an, in so einer Maschine über Schwerin zu fliegen?