Diebstahl von E-Bikes Polizei sucht Zeugen: Mehrere Diebstähle von Elektrofahrrädern in Schwerin Von Melvin Otto | 13.10.2023, 13:16 Uhr

Am Nachmittag des 12. Oktober wurden in Schwerin am zwei verschiedenen Orten Elektrofahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen der Vorfälle.