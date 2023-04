Mit Transparenten und Fahnen zogen die Teilnehmer des Ostermarsches durch die Innenstadt. Foto: Christian Koepke up-down up-down Ostermarsch 2023 Mehr als 400 Schweriner demonstrieren für den Frieden Von Christian Koepke | 08.04.2023, 19:22 Uhr

Am Ostermarsch durch die Innenstadt beteiligten sich am Sonnabend rund 450 Schweriner. Sie forderten einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine.