Die Fast-Food-Anbieter Burger King und McDonalds bieten auch einen Lieferservice in Schwerin an. FOTO: Marco Dittmer up-down up-down Lieferservice von McDonalds und Burger King Burger kommen nach Hause – Konkurrenz für Pizza und Co. in Schwerin? Von Marco Dittmer | 15.08.2022, 11:32 Uhr

Die kleinen, weißen Autos von Burger King und McDonalds sind in Schwerin kaum zu übersehen. Sie bringen Burger und Pommes auch zu Fast-Food-Fans nach Hause. So kommt der Lieferservice an.