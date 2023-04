Viele kennen sie: Paula ist eines der Maskottchen aus dem medienhaus:nord und für die SVZ in Schwerin unterwegs. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Von Paula bis Volleo Welches Maskottchen erobert das Herz der Schweriner? Von Martina Schwenk | 05.04.2023, 16:06 Uhr

In der Landeshauptstadt Schwerin sind viele unterschiedliche Maskottchen unterwegs. Wir wollen wissen: Welches kommt bei den Bürgern am besten an?