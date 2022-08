Das VEB Lederwarenwerk in Schwerin wurde 1972 gegründet. im März 1973 nahm es seinen Betrieb auf. Im vergangenen Jahr hat Martin Mutz das 30.000 Quadratmeter große Gelände gekauft und baut dort jetzt Großgaragen. FOTO: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Neuer Lagerkomplex in Wüstmark Martin Mutz baut 160 Großgaragen auf Schwerins Lederwarenwerk Von Maren Ramünke-Hoefer | 01.08.2022, 16:24 Uhr

Im Herbst sollen 160 neue Großgaragen auf dem Gelände des ehemaligen VEB Lederwarenwerks in Wüstmark fertig sein. Sie werden an Firmen und Privatleute vermietet. Für Immobilienentwickler Martin Mutz ist das schon das dritte Projekt dieser Art in Schwerin.