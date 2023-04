Das Team von „Wir zwei“ und die Besucher freuen sich über die Spendenaktion: Trainerin Ina de Groot(l.) und ihre Kollegin Jutta Plötz haben gemeinsam mit den Müttern Kathrin, Steffi und Steffie (v.r.) Marko Bosse erklärt, was die Gruppentreffen für sie bedeuten. Foto: Katja Müller up-down up-down Charity in und um Schwerin Marko Bosse steigt für Alleinerziehende ins Boot und aufs Rad Von Katja Müller | 11.04.2023, 15:16 Uhr

Der Schweriner Old Tabler und Extremsportler will auch in diesem Jahr wieder Gutes tun und Spenden sammeln für den Verein „Wir zwei“ und Angelman-Patienten. Dafür fährt er mit dem Rad bis Dresden und von dort paddelt er nach Hamburg zurück.