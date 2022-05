Blaulicht FOTO: dpa Polizeieinsatz in Schwerin Frau und Mann attackieren sich auf dem Marienplatz mit Flaschen Von Christiane Großmann | 10.05.2022, 05:43 Uhr

Polizeieinsatz auf dem Marienplatz in Schwerin: Ein Mann und eine Frau gerieten in Streit. Dann flogen Flaschen. Der Mann musste in die Klinik.