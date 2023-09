Eine stark alkoholisierte Autofahrerin wurde am Samstagmorgen in Schwerin durch einen Zeugen gestoppt. Die Frau hielt an der Kreuzung „Wickendorfer Straße“ und „An der Chaussee“ laut Polizei weit hinter dem Haltestreifen. Ein hinterherfahrender Zeuge nutzte die Gelegenheit und hinderte die Frau an der Weiterfahrt.

Laut Polizei nahm der Mann schon beim Öffnen der Tür einen starken Alkoholgeruch wahr. Anschließend zog der 49-Jährige den Fahrzeugschlüssel ab. Die alarmierte Polizei stellte bei der 59-jährigen Fahrerin einen Atemalkoholwert von 2,75 Promille fest. Nachfolgend wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel der Frau sichergestellt. Die 59-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.