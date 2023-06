Bei einem Einsatz in der Schweriner Weststadt musste das SEK hinzugezogen werden. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Weststadt Mann mit Messer: SEK-Einsatz in Schwerin Von Konstantin Pavel | 10.06.2023, 19:55 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in der Schweriner Weststadt wurde das SEK hinzugezogen. Der Einsatz dauert an. Was zur Stunde bekannt ist.