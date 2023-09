„Schwerin, die Hauptstadt von MV, Land zum Leben, MV tut gut! Passen diese Attribute zu den umweltschädlichen Feuerwerken?“, so beginnt der Offene Brief des Wahlschweriners Michael Drosner an Oberbürgermeister Rico Badenschier vom 7. September. Müllberge, Feinstaub und die Verantwortung gegenüber Tieren sind nur einige der Punkte, die er dabei anführt.

Darum fordert Michael Drosner ein Feuerwerksverbot in Schwerin

Drosner stört vor allem der Egoismus, den die Schweriner gegenüber der Natur zeigen, wie er erzählt. „Wir Schweriner geben immer mit der wunderschönen Seenlandschaft an, und das können wir auch, aber wir sind den Seen und der Natur auch verpflichtet“, so Drosner.

Michael Drosner engangiert sich für die Umwelt in Schwerin.

Tatsächlich hatten unter anderem Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und des Niederländischen Instituts für Ökologie im Jahr 2022 durch GPS -Tracking herausgefunden, dass das Verhalten der Wildvögel durch Feuerwerkskörper massiv beeinflusst wird. Aber auch viele andere Tiere reagieren sensibel und verschreckt auf die Feuerwerks-Explosionen, gerade bei Haustieren kann dies selber miterlebt werden.

Der Klimaschutz ist nicht sein einziges Anliegen. Drosner macht einen thematischen Rundumschlag: Feinstaubbelastung, Müllproduktion, Verletzungen durch Feuerwerk bis hin zu den desaströsen Arbeitsbedingungen in der Böllerproduktion. Er erklärt, dass das Verhalten der Menschen schizophren sei. Er begründet das durch zahlreiche Artikel von Kinderhilfswerken wie beispielsweise auf der Internetseite www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de, welche Kinderarbeit in den Fabriken in China und Indien anprangern.

Auch den Versuch des Wirtschaftsministers Robert Habeck von der chinesischen Wirtschaft unabhängiger zu werden, spricht für Drosner dafür, dass Menschen, die Feuerwerk aus China beziehen, eine Doppelmoral mit sich bringen, genauso wie die Politik, die diese erlaubt.

Michael Drosner will auf Feuerwerksverbot aufmerksam machen

Der Offene Brief soll vor allem Aufmerksamkeit auf das Thema Feuerwerksverbot lenken. „Wir könnten in Deutschland als Vorreiter gelten, die erste Landeshauptstadt, die das Feuerwerksverbot einführt“, so Drosner. „Das wäre doch einmal eine positive Neuigkeit aus Schwerin, nicht immer schlechte Nachrichten, die es über diese Stadt gibt“, urteilt Drosner. Ein Zeichen solle gesetzt werden, am liebsten in ganz MV, für die fünf Minuten ‚Aaaas‘ und ‚Oooos‘ der Zuschauer während eines Feuerwerks könnte eine bessere Lösung gefunden werden, da ist er sicher.

Diese Städte und Gemeinden verbieten Feuerwerk

Eine Bürgeranfrage sei bisher noch nicht an die Stadtvertretung oder den Oberbürgermeister eingegangen, wie die SVZ aus dem Rathaus hört. Dabei könnte sich Schwerin möglicherweise mit dieser Anfrage von Drosner in eine längere Liste an Städte und Gemeinden in Deutschland eintragen, die das Abbrennen von Feuerwerk (teilweise) verbieten. Hamburg errichtete zum Beispiel um die Binnenalster ein Feuerwerksverbot, Berlin verbot unter anderem das Böllern rund um den Alexanderplatz und das Brandenburger Tor und die Gemeinden Sylt, St. Peter-Ording und Amrum verbieten Feuerwerk generell.