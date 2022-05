Harut Estevao präsentiert sein Buch „100 geniale Manga-Zeichentricks“ FOTO: Christian Koepke Workshop in Schwerin Manga-Experte gibt Zeichentipps Von Christian Koepke | 07.05.2022, 22:06 Uhr

In der Manga-Szene und in den Sozialen Medien ist er ein Star. In der Thalia-Buchhandlung im Schweriner Schlosspark-Center gab Harut Estevao jetzt Tipps für das richtige Zeichnen.