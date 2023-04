Um die Briefe und Pakete aus dem Logistik-Hub umweltfreundlich zu verteilen, setzt LSG-Geschäftsführer Marko Herkner auch auf Elektroautos. Foto: Christian Koepke up-down up-down Modellprojekt für Lieferverkehr Logistik-Hubs, Paketstationen und mehr: Schwerin testet den Lieferverkehr der Zukunft Von Christian Koepke | 21.04.2023, 17:55 Uhr

Die Logistik-Service-Gesellschaft (LSG) MV macht beim Modellprojekt für einen Lieferverkehr der Zukunft in Schwerin mit. In der Innenstadt möchte das Unternehmen ein so genanntes Logistik-Hub unterhalten.