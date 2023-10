Leere Netze und nackte Haken? In Schwerin gebe es immer weniger Fische, das Angeln lohne sich gar nicht mehr. Diese Aussagen hört man in der Stadt immer häufiger. Doch was ist da dran?

Fischer Jürgen Teßmann sagt klar: „Es gibt weniger Fische.“ Das habe mehrere Gründe. Der Geschäftsführer der Schweriner Seenfischerei bewirtschaftet rund 5000 Hektar. Tag für Tag fahren er und sein Team von der Bornhövedstraße raus auf den Schweriner See, um Netze auszuwerfen. Er fange immer noch genug Fisch, aber er bemerke auch, dass die Anzahl der Fische zurückgegangen sei.

Weniger Fische, aber mehr Arten im Schweriner See

Zum einen habe sich die Wasserzusammensetzung des Schweriner Sees über Jahrzehnte hinweg geändert. Zum anderen würden auch die Kormorane den Bestand einiger Arten dezimieren. Obwohl es weniger Fische im See gebe, könne sich Jürgen Teßmann nicht beklagen. „Den Fischen geht es gut“, sagt er. Und es gebe immer noch genug. Er spricht von einem gesunden Fischbestand.

„In den vergangenen 20 bis 30 Jahren hat sich die Wasserqualität des Schweriner Sees spürbar verbessert“, sagt Dr. Kilian Neubert, stellvertretender Geschäftsführer für Umwelt und Artenschutz beim Landesanglerverband MV. Der Schweriner See werde gesünder, weil er sich langsam aber sicher von den Altlasten erholt.

Warum Angler in Schwerin weniger Fische bemerken

Fäkalien und Düngemittel aus der Landwirtschaft haben das Gewässer noch zu DDR-Zeiten stark belastet. Durch den hohen Anteil an Stickstoff und Phosphor waren viele Nährstoffe und wenig Sauerstoff im See vorhanden. Diesen Nährstoffüberschuss habe das starke Ökosystem immer weiter abgebaut, sodass das Wasser im Schweriner See heute wieder klarer und sauerstoffreicher sei, erklärt Dr. Neubert. Das heißt, dass es weniger Biomasse gebe, aber die Artenvielfalt zugenommen habe.

Genau das könne aber der Grund sein, warum Angler das Gefühl haben, dass der Schweriner See leergefischt sei. „Dadurch, dass es im See mehr Sauerstoff gibt, ist auch der Lebensraum der Fische größer“, sagt Jürgen Teßmann. Das heißt, die Fische leben auch wieder in tieferen Ebenen und sind teilweise schwerer zu angeln.

Zudem habe die Veränderung der Wasserqualität dazu geführt, dass einige Fischarten im Schweriner Gewässer zunehmen und andere rückläufig sind, erklärt auch Gerd Eberwein, der seinen Fang in Mueß verkauft. Der Diplomfischereiingenieur fischt in knapp 500 Hektar im Süden des Schweriner Sees und kennt sich in seinem Bereich bestens aus.

Der Zander im Schweriner See geht zurück

Der Zander habe sich beispielsweise zurückgezogen. Der Raubfisch ist bei Anglern beliebt und er fühlt sich eher im trüben Wasser wohl. „Dafür haben sich andere Arten besser entwickelt“, so Eberwein. Maränen seien laut Gerd Eberwein wieder häufiger im Netz. „Das ist ein Zeichen für die Reinheit des Gewässers“, sagt er.

Mehr Maräne und Hecht zum Angeln in Schwerin

Tatsächlich gibt auch die Statistik des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV den Zuwachs wider. 2005 wurde rund eine Tonne gefangene Maräne in MV gemeldet. Im Jahr 2020 waren es 2,3 Tonnen. Diese Fischart ist aber mit der Angel nur schwer zu fangen.

Einen Zuwachs würde Eberwein bei den Hechten im Schweriner See bemerken. Ein Fisch, der wiederum mit der richtigen Angelausrüstung bei Anglern beliebt ist. Auch Dr. Kilian Neubert bestätigt die besseren Bedingungen für den Hecht, obwohl die Zahlen des Landesamtes aus 2020 diesen Trend noch nicht widerspiegeln.

Kommt der Stint zurück in den Schweriner See?

Jürgen Teßmann vermutet zudem, dass der Stint wieder zurück in den Schweriner See kommt. Er räumt zwar ein, dass er das schon seit mehreren Jahren prophezeie, aber jetzt gebe es tatsächlich Anzeichen, so der Fischer. Immer wieder habe er welche in den Netzen. Und wo der Stint ist, können Raubfische wie Barsche nicht weit sein, erklärt Teßmann.

Wichtig sei, dass kleine Fische wieder reingesetzt werden und nur die ausgewachsenen mitgenommen werden, so Jürgen Teßmann. So würde auch der Bestand stabil gehalten. „Das ist genau so wie beim Förster im Wald. Er nimmt auch die großen Bäume weg, damit die kleinen wachsen können.“