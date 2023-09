Herzlichen Glückwunsch, es ist ein – ja, was ist es nun? Nach der Geburt der Zwillinge von Löwin Heidi im Schweriner Zoo am 9. Juli dieses Jahres haben sich schon viele Schweriner von den Welpen verzücken lassen. Doch eine Frage musste vorerst offen bleiben: Welches Geschlecht haben die beiden? Die Antwort darauf hat der Zoo am 28. September gegeben.

„Weibchen „Heidi“ wurde Mutter einer Katze und eines Katers“, berichtet der Zoo. Vor kurzem haben die Jungtiere den ersten tierärztlichen Check-Up erhalten, heißt es weiter. Dabei erhielten sie ihre erste Impfung, bekamen ihre Transponder zur individuelle Bestimmung der Tiere und wurden gewogen. Das Weibchen bringt demnach aktuell 7,9 Kilogramm auf die Waage, das Männchen 8,5 Kilogramm.

Nach der Geburt blieben Mutter und Welpen zunächst für sich. Besucher konnten sie über Monitore beobachten. Etwa seit Mitte August besuchte Heidi mit den Zwillingen auch den Wintergarten im Rote Liste Zentrum, wo Besucher sie dann auch live erleben konnten. Inzwischen ist die Löwenfamilie auch ab und zu auf der Außenanlage nahe der Mähnenspringer zu sehen.

Offen bleibt noch: Wie heißen Katze und Kater denn nun? Das soll, wie bei Nashornbaby Kiah, ab der kommenden Woche eine Namensabstimmung in Zusammenarbeit mit dem NDR entscheiden, informiert der Zoo. Der Zoo habe Namen ausgesucht, über die dann online abgestimmt werden soll.