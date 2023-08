Bis Ende der Woche soll das Loch in der Wallstraße gestopft sein. Möglicherweise werde für die Reparatur aber auch noch das Wochenende benötigt, sagte Stadtsprecherin Michaela Christen am Dienstag. Es könne daher noch keine definitive Aussage zum Termin der Verkehrsfreigabe getroffen werden. „Wir hoffen, dass es zu keinen Verzögerungen bei den Markierungsarbeiten kommt“, so Christen.

Für die Arbeiten am Krater ist die Wallstraße aktuell zwischen der Einmündung der Fritz-Reuter-Straße bis einschließlich der Parkplatz-Zufahrt zu den beiden Märkten von Rewe und Aldi voll gesperrt. Die Sanierung geht voran. Das Loch ist mittlerweile wieder gefüllt, ein neuer Regenablauf wurde an der Stelle eingebaut.

Geduld brauchen Autofahrer derweil auf der Umleitung über die Eisenbahnstraße und die Brunnenstraße. Zu Spitzenzeiten staut sich auf der Strecke in der Feldstadt der Verkehr. Die Ampel am Knotenpunkt Wallstraße/Eisenbahnstraße/Reiferbahn sind aber wieder in Betrieb.

Rewe- und Aldi-Markt nur über Obotritenring erreichbar

Solange die Wallstraße gesperrt ist, sind der Rewe- und der Aldi-Markt nur stadteinwärts über den Obotritenring zu erreichen. Die Zufahrt zum Schlosspark-Center erfolgt entweder über die Wittenburger Straße oder über die Eisenbahnstraße/Reiferbahn. Die Ausfahrt vom Schlosspark-Center ist über die Reiferbahn/Eisenbahnstraße oder über die Wittenburger Straße/Johannesstraße/Richtung Platz der Freiheit oder die Wittenburger Straße/Lübecker Straße/Arsenalstraße möglich.

Etwa drei Meter tief ist das Loch in der Wallstraße gewesen, das durch eine Unterspülung entstand und vor rund zehn Tagen entdeckt wurde. Ursache war laut Stadt eine Materialermüdung an einem Anschlusskanal der Straßenentwässerung. Mit der Reparatur hat die Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) die Firma Seemann Tiefbau beauftragt.