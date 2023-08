Für alle, die gerne lesen Literaturtage Schwerin locken mit renommierten Autoren und spannenden Büchern Von Juana Zimmermann | 30.08.2023, 18:30 Uhr Das Programm für die Literaturtage in Schwerin steht und ist in der Tourist-Info erhältlich. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

Das Programm der Schweriner Literaturtage steht. Auch in diesem Jahr wartet das Festival mit hoch honorierten Autoren und Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur auf. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch. Was erwartet die Besucher?