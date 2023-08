In Schwerin lädt das Zentrum Demenz zu einem Informationsabend ein. Am 6. September, 17 Uhr, in der Apothekerstraße 48, liest die Autorin und Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert aus ihrem Roman „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“.

Im Anschluss an die Lesung wird zur Diskussion eingeladen. Der Eintritt ist laut einer Mitteilung des Netzwerkes für Menschen frei, das Zentrum Demenz freut sich jedoch über Spenden. Fragen zu der Veranstaltung unter Telefon 0385 52133821 oder info@zentrum-demenz.de