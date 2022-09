Insbesondere in den Beruflichen Schulen der Stadt gibt es einige unbesetzte Stellen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Zu wenig Pädagogen Lehrermangel in Schwerin: 16 Stellen unbesetzt Von Thorben Oberhag | 30.09.2022, 16:33 Uhr

Experten schlagen Alarm: Der Lehrermangel in Deutschland nimmt dramatische Züge an. Wie sieht die Situation in der Landeshauptstadt aus?