Flüchtlinge in Schwerin Land will Pläne für Unterkunft in Görries prüfen Von Christian Koepke | 01.03.2023, 20:46 Uhr

Gegen das Vorhaben des Landes, in einem weiteren Gebäude an der Baustraße in Görries eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, habe die Stadt Schwerin brandschutzrechtliche Bedenken, bestätigte am Mittwoch das Innenministerium. Die Pläne würden deshalb noch einmal überdacht.