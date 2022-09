Das ist wichtig am Wochenende in Schwerin. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Heute in Schwerin Selbstgemachtes, Familienfest und immer wieder Blaulicht Von Marco Dittmer | 25.09.2022, 00:02 Uhr

Die Lage am Sonntagmorgen: Der Sonnabend endete mit einer Rauchsäule über der Stadt. Am Sonntag stehen noch diverse Feste und Ehrungen an. Das Wetter lädt dagegen nicht zum Rausgehen ein. Ein Überblick am Wochenendeende.