Lehrstellen in Schwerin Kurz vor Ausbildungsstart: Hier gibt es noch Stellen Von Konstantin Pavel | 11.08.2023, 18:14 Uhr Auch eine Ausbildung zur KFZ-Mechatronikerin ist in Schwerin noch möglich. Symbolfoto: Sigrid Gombert/Westend61/dpa-tmn up-down up-down

Im Herbst starten viele junge Menschen in Schwerin in eine Ausbildung, doch viele Stellen sind noch unbesetzt. Wo die zu finden sind und warum sich besonders in Hotels und Gastronomie einiges bei den Ausbildungen getan hat.