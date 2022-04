Die Kunstbegutachtungen des Staatlichen Museums werden regelmäßig angeboten. FOTO: Nadja Hoffmann Kunstschätze begutachten lassen Kuratoren nehmen mitgebrachte Kunstwerke in Schwerin unter die Lupe Von Marco Dittmer | 11.04.2022, 15:36 Uhr

Am Dienstag können Besucher in der Weißen Villa an der Werderstraße ihre historischen Schätze begutachten lassen.