Am 29. Oktober ist es wieder so weit: Bei der Schweriner Kulturnacht wird ein breites Programm geboten. Schweriner Kulturnacht 2022 Ein Abend voller Kultur für nur 10 Euro Von Martina Schwenk | 19.10.2022, 16:53 Uhr

Am letzten Oktoberwochenende steht die Schweriner Kulturnacht auf dem Plan. Mehr als 20 Einrichtungen sind in diesem Jahr am Start.