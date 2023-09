Am Donnerstagnachmittag, 14. September, kam es in der Gartenstadt in Schwerin zu einem Feuerwehrsatz. Ausgelöst war er wegen eines Küchenbrandes. In der Küche des Einfamilienhauses war es zu einer Verpuffung durch einen Fettbrand gekommen. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwerin gelöscht.

Eine Person wurde durch die medizinischen Einsatzkräfte betreut. Das Haus ist durch die Rauchentwicklung erst einmal unbewohnbar.