Spendenübergabe in Schwerin Krebskranke Kinder erhalten mehr als 29.000 Euro Spenden von Rewe-Kunden Von Christian Schneider | 19.09.2023, 15:55 Uhr Prof. Dr. Peter Clemens von der Kinderkrebshilfe hat einen Spendencheck über 29.817 Euro von Rewe erhalten. Foto: Christian Schneider

Mehr als 29.000 Euro hat Rewe in diesem Jahr in Schwerin und Umgebung gesammelt und nun an den Förderverein der Kinderkliniken gespendet. Das Geld soll krebskranken Kindern auf unterschiedliche Weise zugutekommen.