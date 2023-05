Beim Start der Konzertreihe Musikklub am Dienstag hörten etwa 180 Menschen das Rostocker Trio Walter Martinez. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Saison 2023 eröffnet Markt-Konzerte starten wieder: Musikklub holt 22 Musiker nach Schwerin Von Marco Dittmer | 02.05.2023, 20:32 Uhr | Update vor 31 Min.

Hunderte Besucher kamen im vergangenen Jahr jede Woche zu den kostenlosen Freiluft-Konzerten in die Innenstadt. In diesem Jahr will der Musikklub Schwerin einen draufsetzen und plant eine weitere Veranstaltungsreihe.