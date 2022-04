Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin FOTO: dpa-Zentralbild „Through my Eyes“ entfällt Konzert statt Ballett im Mecklenburgischen Staatstheater Von Theresa Franz | 05.04.2022, 09:26 Uhr

Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen muss die Vorstellung des Balletts „Through my Eyes“ im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin am 6. April entfallen. Die Staatskapelle springt stattdessen ein.