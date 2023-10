Gegen 18 Uhr am 21. Oktober informierte eine 35-Jährige aus Niedersachsen die Polizei in Schwerin. Sie hatte aus einem Fahrzeug den Geruch von Marihuana wahrgenommen. Außerdem teilte sie den Beamten mit, dass zwei Personen in dem Auto säßen. Eine anschließende Verkehrskontrolle am Obotritenring bestätigte den Verdacht der Zeugin.

Dem 38-jährigen Fahrer wird nun vorgeworfen, unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Ein Drogentest brachte dazu ein vorläufiges positives Ergebnis. Der 42-jährige Beifahrer wurde wegen mehrerer Haftbefehle von der Polizei gesucht und von den Beamten festgenommen. Dieser befinde sich jetzt in Haft, wo er mehr als 250 Tage wegen Diebstahles einsitzen muss.

Zudem müssen die beiden Männer sich dem Vorwurf stellen, hochwertige Werkzeuge entwendet zu haben. Diese wurden während der Kontrolle von den Polizeibeamten sichergestellt, da nicht festgestellt werden konnte, wer der rechtmäßige Eigentümer ist. Die Polizei bedankt sich bei der Zeugin für den Hinweis.