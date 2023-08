Nach der überraschenden Absage im Vorjahr hält der Veranstalter des Kneipenfestivals „Honky Tonk“ sein Wort und bringt die Veranstaltung 2023 zurück nach Schwerin.

Das Festival hat in Schwerin Tradition, musste aber durch die Corona-Pandemie pausieren. Zum Neustart in diesem Jahr beteiligen sich vier Lokale sowie der Filmpalast Capitol und die Schweriner Höfe. Am 29. September um 21 Uhr ist dann „Musikstart“, wie es vom Veranstalter heißt.

Das ist das Programm beim Honky Tonk 2023 in Schwerin

An jedem der sechs Orte gibt es dann Livemusik von verschiedenen Künstlern. Dabei reicht das Repertoire von Latin-Music bis zur klassischen Rockband. Folgende Veranstaltungsorte und Künstler sind geplant:

Im Blabla Pub in der Arsenalstraße spielt der Singer-Songwriter Alex Nikols auf der Akustikgitarre.

Im Capitol tritt die Rostocker Folk-Band „Bad Penny" auf, zu deren Programm Texte auf Englisch sowie in nordischer Mundart gehören.

Im Brunnenhof der Schweriner Höfe spielen „Latino Total" ein Programm mit lateinamerikanischer Musik wie Salsa, Bachata oder Merengue.

Die „Kostbar" in der Pusckinstraße wird der Band „MS Friedrich" eine Bühne bieten. Die drei Hamburger covern laut Selbstbeschreibung „ausgewählte Songs der Popmusikgeschichte".

Im M8 können sich Festivalgäste auf die Rockband „Four Roses" aus Leipzig freuen. Sie spielt ein breites Programm, das von Pink Floyd über Metallica bis Mando Diao reicht, ebenso sind eigene Songs dabei.

Im Scotsman Pub spielt die Rostocker Band „Jackbeat" Songs der 60er-Jahre, etwa von den Beatles, The Who oder den Rolling Stones.

Der „Early Bird“-Vorverkauf läuft seit Montag, 21. August, über die Seite honky-tonk.de und endet am 2. September. Dort kosten die Tickets 14 Euro. Ab dem 4. September startet der reguläre Vorverkauf für 16 Euro im SVZ-Kundencenter, in allen beteiligten Lokalen, in der Tourist-Info sowie im VR-Bank Regionalzentrum. Für Spätentschlossene soll es einen Abendverkauf geben, bei dem das Festivalbändchen 20 Euro kostet.

Abgespeckt, aber mit Zuversicht für das kommende Jahr

Zuletzt fand das Festival im Jahr 2019 statt, damals an insgesamt 15 Veranstaltungsorten in der Landeshauptstadt. „Schwerin hat die lange Pause nicht gut getan“, erklärt Dominik Brähler, Geschäftsführer des veranstaltenden Unternehmens „Blues Agency“. „Hier war es schwierig, auf die nötige Anzahl an Kneipen zu kommen. Nach der Corona-Zeit seien einige Gastronomen noch zögerlich. Das sei aber auch in einigen anderen Städten so.

Auch wenn das Honky Tonk in diesem Jahr an weniger Orten stattfindet, ist Brähler optimistisch, dass sich die Anzahl in Zukunft wieder steigert. Im letzten Jahr habe es das Festival bereits wieder in einigen Städten gegeben – dank Fördermitteln. Dort habe sich gezeigt, dass die Zahl der Locations jetzt, im zweiten Jahr nach der langen Pause, wieder angestiegen ist.