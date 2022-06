Das Filmdrama „Die Stimme des Regenwaldes“ beruht auf der wahren Geschichte des Schweizer Umweltaktivisten Bruno Manser. FOTO: Camino Filmverleih Filmdrama am 16. Juni Klimakino Schwerin zeigt den Kampf gegen die Abholzung Von Maren Ramünke-Hoefer | 13.06.2022, 18:53 Uhr

„Die Stimme des Regenwaldes“ erzählt die bewegende Geschichte des Schweizer Umweltaktivisten Bruno Manser. In Schwerin wird der Film am Donnerstag um 17 Uhr in der Aula der Volkshochschule gezeigt.